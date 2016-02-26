CodeBaseSecciones
Price_Channel_Central - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Indicador de canal.

  • La línea superior del canal es el valor máximo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.
  • La línea inferior del canal es el valor mínimo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.
  • La línea media del canal es el valor medio entre las líneas superior e inferior.

El indicador muestra también los niveles actuales del canal, en forma de marcas de precio y el tipo de señal para la toma de decisiones comerciales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 10.09.2015

Fig. 1. Indicador Price_Channel_Central

