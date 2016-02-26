Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Price_Channel_Central - indicador para MetaTrader 5
- 952
Autor real:
Yuriy Tokman (YTG)
Indicador de canal.
- La línea superior del canal es el valor máximo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.
- La línea inferior del canal es el valor mínimo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.
- La línea media del canal es el valor medio entre las líneas superior e inferior.
El indicador muestra también los niveles actuales del canal, en forma de marcas de precio y el tipo de señal para la toma de decisiones comerciales.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 10.09.2015
Fig. 1. Indicador Price_Channel_Central
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14811
