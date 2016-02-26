Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Indicador de canal.

La línea superior del canal es el valor máximo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.

La línea inferior del canal es el valor mínimo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.

La línea media del canal es el valor medio entre las líneas superior e inferior.

El indicador muestra también los niveles actuales del canal, en forma de marcas de precio y el tipo de señal para la toma de decisiones comerciales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 10.09.2015

Fig. 1. Indicador Price_Channel_Central