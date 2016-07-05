Echter Autor:

fxborg

Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke eines Bounce nach der Wyckoff Methode.

Nach einer Bewegung weiter aufwärts, begibt sich der Markt in eine flache Konsolidierung mit einem klaren Unterstützungslevel. Charttechniker sollte die Aktivitäten genau verfolgen solange sich die Preise dem Unterstützungslevel nähern. Ein hohes Volumen getragen von einer Unterstützung, auch bekannt als Sprungbrett, ist das erste Zeichen, dass sich ein größerer Aufwärtstrend fortsetzt und ein Konsolidierungsausbruch bevorsteht.

Wie misst man die Stärke eines Bounce?

Stärke des Bounce nach oben von den Tiefs:

(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread

Stärke des Bounde nach unten von den Hochs:

(high - close) * ( high - floor ) / range spread

Meine Messmethode bedeutet folgendes:

Je höher der Anstieg von der unteren Position ist, desto stärker ist der Kaufdruck.

je größer der Fall von höheren Positionen ist, desto stärker ist der Verkaufsdruck.

Diese Idee ist einfach, aber sie kann ein führender Indikator bei Range-Ausbrüchen sein. Da wird nur innerhalb einer Range funktionieren.

Anzeige:

plus Histogramm — zeigt die Aufwärts-Bounce-Stärke von den Tiefs;

minus Histogramm — zeigt die Abwärts-Bounce-Stärke von den Hochs;

middle line — Mittel der Differenz zwischen plus/minus.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2016.

Abbildung 1. Der BSI Indikator