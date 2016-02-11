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Индикаторы

BSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Реальный автор:

fxborg

Индикатор силы отскока (BSI) демонстрирует силу отскока в соответствии с методом Вайкоффа.

После движения вверх актив двигается к консолидации на флэте с чистым уровнем поддержки. Следить за событиями на графике необходимо, когда цена приближается к уровню поддержки. Всплеск объема вблизи уровня поддержки, также известный как трамплин, — первый сигнал к тому, что восходящий тренд будет продолжаться и прорыв неизбежен.

Как измерить силу отскока?

Сила отскока вверх с минимумов:

(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread

Сила отскока вниз с максимумов:

(high - close) * ( high - floor ) / range spread

Данный метод измерения подразумевает следующее:

  • Чем больше рост с низких позиций, тем сильнее давление покупателей.
  • Чем сильнее падение с высоких позиций, тем сильнее сила продавцов.

Идея проста, но она позволила получить индикатор прорыва диапазона. Он будет работать только внутри диапазона.

Отображение:

  • положительная гистограмма — показывает силу отскока вверх с минимумов;
  • отрицательная гистограмма — показывает силу отскока вниз с максимумов;
  • средняя линия — усредненная разница между плюсовой и минусовой гистограммами.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.02.2016

Рис.1. Индикатор BSI

Рис.1. Индикатор BSI

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

Стохастический осциллятор с подавлением шума ColorStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TripleBolling_Modified TripleBolling_Modified

Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера.

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

Индикатор канала. Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.

Exp_BSI Exp_BSI

Торговая система, построенная на сигналах индикатора BSI.