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BSI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
fxborg
Индикатор силы отскока (BSI) демонстрирует силу отскока в соответствии с методом Вайкоффа.
После движения вверх актив двигается к консолидации на флэте с чистым уровнем поддержки. Следить за событиями на графике необходимо, когда цена приближается к уровню поддержки. Всплеск объема вблизи уровня поддержки, также известный как трамплин, — первый сигнал к тому, что восходящий тренд будет продолжаться и прорыв неизбежен.
Как измерить силу отскока?
Сила отскока вверх с минимумов:
(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread
Сила отскока вниз с максимумов:
(high - close) * ( high - floor ) / range spread
Данный метод измерения подразумевает следующее:
- Чем больше рост с низких позиций, тем сильнее давление покупателей.
- Чем сильнее падение с высоких позиций, тем сильнее сила продавцов.
Идея проста, но она позволила получить индикатор прорыва диапазона. Он будет работать только внутри диапазона.
Отображение:
- положительная гистограмма — показывает силу отскока вверх с минимумов;
- отрицательная гистограмма — показывает силу отскока вниз с максимумов;
- средняя линия — усредненная разница между плюсовой и минусовой гистограммами.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.02.2016
Рис.1. Индикатор BSI
Стохастический осциллятор с подавлением шума ColorStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.TripleBolling_Modified
Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера.
Индикатор канала. Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.Exp_BSI
Торговая система, построенная на сигналах индикатора BSI.