CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
955
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
bsi.mq5 (12.15 KB) ver
bsi_htf.mq5 (12.86 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador BSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BSI.mq5.

Fig. 1. Indicador BSI_HTF

Fig. 1. Indicador BSI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14810

BSI BSI

El indicador de la fuerza del salto (BSI) muestra la fuerza del salto de acuerdo con el método Wyckoff.

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

Oscilador estocástico con supresión de ruido ColorStochNR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

Indicador de canal. El indicador muestra también los niveles actuales del canal, en forma de marcas de precio y el tipo de señal para la toma de decisiones comerciales.

Price_Channel_Central_HTF Price_Channel_Central_HTF

Indicador Price_Channel_Central con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.