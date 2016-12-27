CodeBaseSeções
BSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
bsi.mq5 (12.15 KB)
Autor real:

fxborg

O indicador Bounce Strenght (BSI) mostra a intensidade do salto de acordo com o método Wyckoff.

Depois de um movimento maior, o ativo se move para uma consolidação lateralizada com um claro nível de suporte. Grafistas devem assistir atentamente a ação de como os preços se aproximam do nível de suporte. Um aumento brusco do volume no nível de suporte, também conhecido como um repique, é o primeiro sinal de que a tendência de alta primária está definida a continuar e um rompimento da lateralização é iminente.

Como medir a força do salto?

A Força do salto para cima desde as mínimas:

(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread

Força do salto para baixo desde as máximas:

(high - close) * ( high - floor ) / range spread

Meu método de medição significa o seguinte:

  • Quanto maior for o crescimento desde as posições mais baixas, mais forte será a pressão de compra.
  • Quanto maior for a queda desde as posições mais elevadas, mais forte será a pressão de venda.

Esta ideia é simples, mas pode tornar-se um dos principais indicadores de rompimento. Ele irá trabalhar apenas dentro do alcance.

Exibição:

  • histograma positivo — mostra a força do salto para cima desde as mínimas;
  • histograma negativo — mostra a força do salto para cima desde as máximas;
  • linha média — média da diferença entre positivo/negativo.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 04.02.2016.

Figura 1. O indicador BSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14808

