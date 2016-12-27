Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4052
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
fxborg
O indicador Bounce Strenght (BSI) mostra a intensidade do salto de acordo com o método Wyckoff.
Depois de um movimento maior, o ativo se move para uma consolidação lateralizada com um claro nível de suporte. Grafistas devem assistir atentamente a ação de como os preços se aproximam do nível de suporte. Um aumento brusco do volume no nível de suporte, também conhecido como um repique, é o primeiro sinal de que a tendência de alta primária está definida a continuar e um rompimento da lateralização é iminente.
Como medir a força do salto?
A Força do salto para cima desde as mínimas:
(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread
Força do salto para baixo desde as máximas:
(high - close) * ( high - floor ) / range spread
Meu método de medição significa o seguinte:
- Quanto maior for o crescimento desde as posições mais baixas, mais forte será a pressão de compra.
- Quanto maior for a queda desde as posições mais elevadas, mais forte será a pressão de venda.
Esta ideia é simples, mas pode tornar-se um dos principais indicadores de rompimento. Ele irá trabalhar apenas dentro do alcance.
Exibição:
- histograma positivo — mostra a força do salto para cima desde as mínimas;
- histograma negativo — mostra a força do salto para cima desde as máximas;
- linha média — média da diferença entre positivo/negativo.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 04.02.2016.
Figura 1. O indicador BSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14808
O oscilador estocástico ColorStochNR com redução de ruído e a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ColorMACD_HTF
O histograma MACD ColorMACD com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador BSI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Price_Channel_Central
O indicador Channel. O indicador também mostra os níveis do canal atual como rótulos do preço e do tipo do sinal para a tomada de decisões de negociação.