実際の著者： fxborg



Bounce Strength Indicator (BSI) は、Wyckoff法によるバウンスの強さを示します。

株は上昇後明確な支持レベルで保合されます。チャートを見る人は、価格が支持レベルに近づくにつれて行動を注意深く監視するべきです。スプリングボードとしても知られる、支持からの大数量のサージは、より大きな上昇トレンドが継続し保合の打ち切りが差し迫っている最初の兆候です。

バウンスの強さの測定法？

低部から跳ね上がる強さ：

(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread

高部から跳ね下がる強さ：

(high - close) * ( high - floor ) / range spread

私の測定法は次を意味します。

下位からの上昇が大きければ大きいほど、買い圧力は強くなる。

高位からの下降が大きければ大きいほど、売り圧力は強くなる。

この考え方は単純ですが、レンジブレイクアウトの先行指標になることがあります。レンジ内でのみ動作します。

表示：

プラスヒストグラム - 下からのバウンス強さを示します

マイナスヒストグラム - 上からのバウンス強さを示します

中間線 - プラス/マイナスの差の平均

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年2月4日にコードベースに公開されました。

図1 BSI指標