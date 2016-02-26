Autor real:

fxborg

El indicador muestra el punto de entrada que sigue a una barra de viraje.

Representación:

la marca azul/roja indica dónde ha tenido lugar el viraje;

la flecha azul/roja indica la barra de viraje;

la línea azul/roja indica la zona media del diapasón que se ha formado después de la barra de viraje;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado Code Base 13.07.2015.

Fig. 1. Indicador ReversalNavi