Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ReversalNavi - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1037
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
fxborg
El indicador muestra el punto de entrada que sigue a una barra de viraje.
Representación:
- la marca azul/roja indica dónde ha tenido lugar el viraje;
- la flecha azul/roja indica la barra de viraje;
- la línea azul/roja indica la zona media del diapasón que se ha formado después de la barra de viraje;
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado Code Base 13.07.2015.
Fig. 1. Indicador ReversalNavi
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14781
XEnvelopes3_HTF
Indicador XEnvelopes3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.XEnvelopes3
Tres canales Envelopes, construidos sobre una media móvil con diferentes valores de desviación, realizados en forma de nube.
TangoLine
Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección.TangoLine_HTF
Indicador TangoLine con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.