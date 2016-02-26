Autor real:

fxborg

Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección. ¡Como los pasos del tango! Le permitirá a usted hacer una entrada temprana en el mercado.

Representación:

línea tango (línea violeta) — zona media del diapasón, creada después de la barra de viraje;

franjas — high y low del diapasón (líneas roja y rosa).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.02.2016

Fig. 1. Indicador TangoLine