TangoLine - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
919
(17)
tangoline.mq5 (7.7 KB)
Autor real:

fxborg

Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección. ¡Como los pasos del tango! Le permitirá a usted hacer una entrada temprana en el mercado.

Representación:

  • línea tango (línea violeta) — zona media del diapasón, creada después de la barra de viraje;
  • franjas — high y low del diapasón (líneas roja y rosa).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.02.2016

Fig. 1. Indicador TangoLine

ReversalNavi ReversalNavi

El indicador muestra el punto de entrada que sigue a una barra de viraje.

XEnvelopes3_HTF XEnvelopes3_HTF

Indicador XEnvelopes3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TangoLine_HTF TangoLine_HTF

Indicador TangoLine con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TangoLineCloud TangoLineCloud

Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección, en forma de nube.