TangoLine - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
fxborg
Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección. ¡Como los pasos del tango! Le permitirá a usted hacer una entrada temprana en el mercado.
Representación:
- línea tango (línea violeta) — zona media del diapasón, creada después de la barra de viraje;
- franjas — high y low del diapasón (líneas roja y rosa).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.02.2016
Fig. 1. Indicador TangoLine
