Echter Autor:

fxborg

Indikator der den Einstiegspunkt zeigt, der einem Umkehrbalken folgt.

Anzeige:

blaue/rote Markierung - zeigt an, dass eine Umkehr stattgefunden hat;

blauer/roter Pfeil - Umkehrbalken;

balue/rote Linie - zeigt die Mitte des Bereichs der nach dem Umkehrbalken gebildet wurde.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 13.07.2015.

Abbildung 1. Der ReversalNavi Indikator