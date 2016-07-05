CodeBaseKategorien
ReversalNavi - Indikator für den MetaTrader 5

Indikator der den Einstiegspunkt zeigt, der einem Umkehrbalken folgt.

  • blaue/rote Markierung - zeigt an, dass eine Umkehr stattgefunden hat;
  • blauer/roter Pfeil - Umkehrbalken;
  • balue/rote Linie - zeigt die Mitte des Bereichs der nach dem Umkehrbalken gebildet wurde.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 13.07.2015.

Abbildung 1. Der ReversalNavi Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14781

XEnvelopes3_HTF XEnvelopes3_HTF

Der XEnvelopes3 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

XEnvelopes3 XEnvelopes3

Drei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungen, gezeichnet als Wolke.

TangoLine TangoLine

Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung.

TangoLine_HTF TangoLine_HTF

Der TangoLine Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.