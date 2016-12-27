Autor real:

fxborg

O indicador exibe o ponto de entrada que segue a barra de reversão.

Exibição:

marca azul/vermelha - indica que ocorreu uma reversão;

seta azul/vermelha - barra de reversão;

linha azul/vermelha - mostra o meio da faixa, que foi formada após a barra de reversão.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 13.07.2015.

Figura 1. O indicador ReversalNavi