CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ReversalNavi - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1771
Avaliação:
(18)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

fxborg

O indicador exibe o ponto de entrada que segue a barra de reversão.

Exibição:

  • marca azul/vermelha - indica que ocorreu uma reversão;
  • seta azul/vermelha - barra de reversão;
  • linha azul/vermelha - mostra o meio da faixa, que foi formada após a barra de reversão.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 13.07.2015.

Figura 1. O indicador ReversalNavi

Figura 1. O indicador ReversalNavi

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14781

XEnvelopes3_HTF XEnvelopes3_HTF

O indicador XEnvelopes3 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

XEnvelopes3 XEnvelopes3

Três canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem.

TangoLine TangoLine

O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção.

TangoLine_HTF TangoLine_HTF

O indicador TangoLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.