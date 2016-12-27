Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ReversalNavi - indicador para MetaTrader 5
- 1771
Autor real:
fxborg
O indicador exibe o ponto de entrada que segue a barra de reversão.
Exibição:
- marca azul/vermelha - indica que ocorreu uma reversão;
- seta azul/vermelha - barra de reversão;
- linha azul/vermelha - mostra o meio da faixa, que foi formada após a barra de reversão.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 13.07.2015.
Figura 1. O indicador ReversalNavi
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14781
