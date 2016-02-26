CodeBaseSecciones
TangoLine_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
780
(17)
tangoline.mq5 (7.7 KB) ver
tangoline_htf.mq5 (10.59 KB) ver
Indicador TangoLine con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador TangoLine.mq5.

Fig. 1. Indicador TangoLine_HTF

TangoLine TangoLine

Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección.

ReversalNavi ReversalNavi

El indicador muestra el punto de entrada que sigue a una barra de viraje.

TangoLineCloud TangoLineCloud

Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección, en forma de nube.

TangoLineCloud_HTF TangoLineCloud_HTF

Indicador TangoLineCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.