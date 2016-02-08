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ReversalNavi - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
fxborg
Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.
Отображение:
- синяя/красная пометка — показывает, что произошел разворот;
- синяя/красная стрелка — разворотный бар;
- синяя/красная линия — показывает середину диапазона, который был образован после разворотного бара.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 13.07.2015.
Рис.1. Индикатор ReversalNavi
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