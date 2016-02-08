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Индикаторы

ReversalNavi - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3239
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

fxborg

Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.

Отображение:

  • синяя/красная пометка — показывает, что произошел разворот;
  • синяя/красная стрелка — разворотный бар;
  • синяя/красная линия — показывает середину диапазона, который был образован после разворотного бара.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 13.07.2015.

Рис.1. Индикатор ReversalNavi

Рис.1. Индикатор ReversalNavi

XEnvelopes3 XEnvelopes3

Три канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.

CSALChartPoints CSALChartPoints

Класс для расширения возможностей MqlRates.

TangoLine TangoLine

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления.

TangoLineCloud TangoLineCloud

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления в облачном виде.