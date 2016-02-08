Реальный автор:

fxborg

Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.

Отображение:

синяя/красная пометка — показывает, что произошел разворот;

синяя/красная стрелка — разворотный бар;

синяя/красная линия — показывает середину диапазона, который был образован после разворотного бара.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 13.07.2015.

Рис.1. Индикатор ReversalNavi