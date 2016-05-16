CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MaxMinRange - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
850
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeigt die Extrema der Preise (Hoch und Tief einer Kerze), um Steigen und Fallen des Marktes zu verdeutlichen. Tatsächlich haben wir zwei Indikatoren. Ein Indikator für das Steigen der Preise, er ist über Null, der andere für das Fallen, er ist unter Null. Die Analyse der aktuellen Situation erfordert die Beachtung beider.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.10.2007.

Fig.1 Der MaxMinRange Indikator

Abb.1 Der MaxMinRange Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1477

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

Der Indikator zeichnet mögliche Unterstützungs- und Widerstandslinien auf Basis fraktaler Cluster

RoundPriceAlert RoundPriceAlert

Der Indikator signalisiert runde Preise

Der HawaiianTsunamiSurfer, einen statistischer Blick auf bestimmende Preisexplosionen Der HawaiianTsunamiSurfer, einen statistischer Blick auf bestimmende Preisexplosionen

Dieses System basiert auf den Momentum-Indikator und wartet auf eine sehr starke bestimmende Kursbewegungen. Er versucht solche Preis-Tsunamis zu reiten, zum Beispiel, eine wichtige US nicht-landwirtschaftliche Lohn-und Gehaltslisten Veröffentlichung. Der HawaiianTsunamiSurfer funktioniert gut auf AUDUSD, USDJPY und EURUSD.

Triple Bolling Triple Bolling

Eine erweiterte Darstellung der Bollinger Bänder