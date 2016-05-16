Der Indikator zeigt die Extrema der Preise (Hoch und Tief einer Kerze), um Steigen und Fallen des Marktes zu verdeutlichen. Tatsächlich haben wir zwei Indikatoren. Ein Indikator für das Steigen der Preise, er ist über Null, der andere für das Fallen, er ist unter Null. Die Analyse der aktuellen Situation erfordert die Beachtung beider.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.10.2007.



Abb.1 Der MaxMinRange Indikator