CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MaxMinRange - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3050
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

jpkfox

В данном индикаторе выполнено отображение максимального выноса цены (значения high и low для конкретной свечи) для роста и падения финансового актива. Практически мы имеем два индикатора. Один для роста актива находится выше нуля, другой для падения ниже нуля. Для оценки текущей ситуации требуется анализ двух этих индикаторов одновременно.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  29.10.2007.  

Рис.1 Индикатор MaxMinRange

Рис.1 Индикатор MaxMinRange

RoundPriceAlert RoundPriceAlert

Индикатор, подающий сигналы при круглых значениях цены

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

Индикатор рисует линии возможных поддержек и сопротивлений с учётом скоплений фракталов

Day Of Week Day Of Week

Функция "Day of Week", предназначена для определения числа нужного нам месяца по данным недели и дня недели внутри этого месяца

Range Range

Индикатор Range расчитывает индекс расширения диапазона и отображает диапазон изменения цены на текущем баре.