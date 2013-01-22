Реальный автор:

jpkfox

В данном индикаторе выполнено отображение максимального выноса цены (значения high и low для конкретной свечи) для роста и падения финансового актива. Практически мы имеем два индикатора. Один для роста актива находится выше нуля, другой для падения ниже нуля. Для оценки текущей ситуации требуется анализ двух этих индикаторов одновременно.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.10.2007.

Рис.1 Индикатор MaxMinRange