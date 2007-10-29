Смотри, как бесплатно скачать роботов
MaxRange - индикатор для MetaTrader 4
- 5114
Автор: jpkfox
Показывает максимальную и минимальную цену для данного числа баров.
