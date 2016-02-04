Классический индикатор Envelopes с использованием алгоритмов универсального усреднения и закрашиванием канала цветным фоном.

Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок. Каждая спичка представляет собой линию между сглаженной ценой открытия одного бара и сглаженной ценой закрытия следующего.