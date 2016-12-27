Autor real:

fajuzi

Simples canal Max-Min com uma inclinação Na verdade, este é o canal Donchian com uma inclinação. Se o parâmetro de entrada xslope for igual a zero, então o indicador torna-se um canal Donchian regular. Ele usa a média móvel do Momentum.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 23/12/2015.

Figura 1. O indicador MaxminChannelWithSlope