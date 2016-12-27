Participe de nossa página de fãs
MaxminChannelWithSlope - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
fajuzi
Simples canal Max-Min com uma inclinação Na verdade, este é o canal Donchian com uma inclinação. Se o parâmetro de entrada xslope for igual a zero, então o indicador torna-se um canal Donchian regular. Ele usa a média móvel do Momentum.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 23/12/2015.
Figura 1. O indicador MaxminChannelWithSlope
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14725
Um indicador de sinal do tipo semáforo baseado nos extremos dos preços para o período determinado pelos parâmetros de entrada do indicador.ColorBearsGap_HTF
O indicador ColorBearsGap com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador MaxminChannelWithSlope com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.BaseVolatility
O indicador de Desvio Padrão suavizado ou pela terminologia do indicador resultante do autor - o indicador de volatilidade base.