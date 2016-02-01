Реальный автор:

fajuzi

Простой Max-Min канал с уклоном. Фактически, это канал Дончиана с уклоном. Если входной параметр xslope равен нулю, индикатор становится обычным каналом Дончиана. Используется скользящая средняя Моментума.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.

Рис.1. Индикатор MaxminChannelWithSlope