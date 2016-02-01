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MaxminChannelWithSlope - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
fajuzi
Простой Max-Min канал с уклоном. Фактически, это канал Дончиана с уклоном. Если входной параметр xslope равен нулю, индикатор становится обычным каналом Дончиана. Используется скользящая средняя Моментума.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.
Рис.1. Индикатор MaxminChannelWithSlope
Семафорный сигнальный индикатор с использованием экстремумов цены за два периода, определяемых входным параметром индикатора.ColorBearsGap_HTF
Индикатор ColorBearsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор сглаженного стандартного отклонения (Standard Deviation) или по терминологии автора итогового индикатора - индикатор базовой волатильности.Volatility_Step_Channel
Индикатор строит шаговый канал Step Channel на основе волатильности.