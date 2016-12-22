请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MaxminChannelWithSlope - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1133
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
fajuzi
简单的带斜率的 Max-Min 通道。事实上, 这是带斜率的 Donchian 通道。如果 xslope 输入参数等于零, 则指标变为正规的 Donchian 通道。使用动量的移动平均线。
原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.23 首次发表在 代码库。
图例 1. 指标 MaxminChannelWithSlope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14725
AlphaTrendSpotter-pa_free
一款信号量指标, 基于输入参数所确定周期内的价格极值。ColorBearsGap_HTF
指标 ColorBearsGap 在输入参数中有时间帧选项。
MaxminChannelWithSlope_HTF
指标 MaxminChannelWithSlope 在输入参数中有时间帧选项。BaseVolatility
平滑的标准偏差指标, 或依照指标作者的术语 - 基本波动率指标。