真实作者:

fajuzi

简单的带斜率的 Max-Min 通道。事实上, 这是带斜率的 Donchian 通道。如果 xslope 输入参数等于零, 则指标变为正规的 Donchian 通道。使用动量的移动平均线。

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.23 首次发表在 代码库。

图例 1. 指标 MaxminChannelWithSlope