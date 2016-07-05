und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RJTX_Matches - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 847
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Rafael Jimenez Tocino
Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe.
Die Steigung dieser Linien zeigt die Entwicklung des Preistrends. Dies zeigt die Stärke des Trends, ob er sich fortsetzt, oder ob wir uns auf eine Änderung der Richtung vorbereiten müssen.
Jedes Streichholz entspricht einer Linien zwischen dem Eröffnungspreis eines Balkens und dem Schlusspreis des nächsten. Im Gegensatz zur Version des Autors, wird in diesem Indikator ist die Entfernung zwischen dem Eröffnungspreis und dem Schlusspreis nicht ein einzelner Balken, sondern die Anzahl der Balken einer Entfernung wie in den Eingabeparameter festgelegt:
//+----------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+----------------------------------------------+ input uint iPeriod=10;
Dadurch wird der Indikator vielseitiger in der Verwendung. Diese Option passt für Intraday-Trading (Scalping, Swing) auf kleinen TimeFrames (M1/H1).
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.12.2015.
Abbildung 1. Der RJTX_Matches Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14722
Ein Signalindikator basierend auf Preisextrema für die durch die Eingabeparameter festgelegte Periode.ColorBearsGap_HTF
Der ColorBearsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Einfacher Max-Min Kanal mit einer Steigung.MaxminChannelWithSlope_HTF
Der MaxminChannelWithSlope Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.