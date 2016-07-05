Echter Autor:

Rafael Jimenez Tocino

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe.

Die Steigung dieser Linien zeigt die Entwicklung des Preistrends. Dies zeigt die Stärke des Trends, ob er sich fortsetzt, oder ob wir uns auf eine Änderung der Richtung vorbereiten müssen.

Jedes Streichholz entspricht einer Linien zwischen dem Eröffnungspreis eines Balkens und dem Schlusspreis des nächsten. Im Gegensatz zur Version des Autors, wird in diesem Indikator ist die Entfernung zwischen dem Eröffnungspreis und dem Schlusspreis nicht ein einzelner Balken, sondern die Anzahl der Balken einer Entfernung wie in den Eingabeparameter festgelegt:

input uint iPeriod= 10 ;

Dadurch wird der Indikator vielseitiger in der Verwendung. Diese Option passt für Intraday-Trading (Scalping, Swing) auf kleinen TimeFrames (M1/H1).

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.12.2015.

Abbildung 1. Der RJTX_Matches Indikator