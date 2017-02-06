真实作者:

Rafael Jimenez Tocino

本指标用于帮助确定趋势的开始和截书，它是基于匹配线的倾斜率和它们头部的颜色来做的。

这些线的斜率显示了价格趋势的变化，它显示了趋势的强度，它是否继续，还是我们需要准备有方向的改变。

每次匹配都有一条在一个柱的开盘价和下一个柱的收盘价之间的连线。和作者的版本相反，在这个指标中，开盘价和收盘价之间的距离不是一个柱，而是由指标的输入参数中指定的柱数:

input uint iPeriod= 10 ;

这使得指标在使用中更加灵活，这个选项适合用于在小的时段(M1/H1)做日内交易 (剥头皮，摇摆)。

本指标最初是使用MQL4语言编写并首先于2015年12月23日发布在代码库中。

图 1. RJTX_Matches 指标