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RJTX_Matches - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Rafael Jimenez Tocino
Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.
Наклон этих линий показывает эволюцию ценового тренда. Это говорит о силе тренда, продолжится ли он или нам нужно готовиться к смене направления.
Каждая спичка представляет собой линию между ценой открытия одного бара и ценой закрытия следующего. В отличие от авторской версии, в этом индикаторе расстояние между ценой открытия и ценой закрытия — не один бар, а количество баров, стоящих на расстоянии, определяемом входным параметром индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint iPeriod=10;
Это делает индикатор более универсальным в использовании. Вариант подходит для внутридневной торговли (скальпинга, свинга) на небольших таймфреймах (минутном/часовом).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.
Рис.1. Индикатор RJTX_Matches
Индикатор MaxminChannelWithSlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BaseVolatility_HTF
Индикатор BaseVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок. Каждая спичка представляет собой линию между сглаженной ценой открытия одного бара и сглаженной ценой закрытия следующего.XEnvelopes
Классический индикатор Envelopes с использованием алгоритмов универсального усреднения и закрашиванием канала цветным фоном.