RJTX_Matches - indicador para MetaTrader 5
- 1291
Autor real:
Rafael Jimenez Tocino
Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos "fósforos" e da cor de suas cabeças.
A inclinação dessas linhas mostra a evolução da tendência dos preços. Isso mostra a força da tendência, se ele continua, ou se nós precisamos nos preparar para uma mudança de direção.
Cada fósforo representa uma linha entre o preço de abertura de uma barra e o preço final da próxima. Em contraste com a versão do autor, neste indicador, a distância entre o preço de abertura e do fechamento do preço não é de uma única barra, mas do número de barras, localizados a uma distância determinada pelos parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ // | Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint iPeriod=10;
Isso faz com que o indicador fique mais versátil para utilização. Esta opção é adequada para a negociação intra-diária (scalping, swing) em pequenos intervalos de tempo (M1/H1).
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 23/12/2015.
Figura 1. O indicador RJTX_Matches
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14722
