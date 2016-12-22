请观看如何免费下载自动交易
BB_OsMA 指标是一款用于 MetaTrader 5 的外汇指标。
BB_OsMA 指标是圆珠形态的 OsMA 指标, 具有上下偏离作为边带。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14700
