BB_OsMA - MetaTrader 5脚本

Roberto Jacobs | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
bb_osma.mq5 (9.04 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
BB_OsMA 指标是一款用于 MetaTrader 5 的外汇指标。

BB_OsMA 指标是圆珠形态的 OsMA 指标, 具有上下偏离作为边带。

EURGBPH1_BBOsMA

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14700

