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BB_OsMA - индикатор для MetaTrader 5
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BB_OsMA — Форекс-индикатор для MetaTrader 5.
Индикатор OsMA в форме сфероидов, отклонение показывается в виде линий сверху и снизу.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14700
PricePercentRange
Индикатор рассчитывает движение цены на основе процентного соотношения High и Low на 100 барах.VWAP Lite - Volume Weighted Average Price
Индикатор в течение дня вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день.
OrderExample
Советник отправляет торговый запрос с использованием функции OrderSendAsync().TripleBolling_Modified
Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера.