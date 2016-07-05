und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BB_OsMA - Indikator für den MetaTrader 5
Der BB_OsMA Indikator ist ein Forex Indikator für MetaTrader 5.
BB_OsMA Indikator ist der OsMA Indikator in Form eines Sperhoids mit einer Abweichung als oberes und unteres Band.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14700
Das METRO_XRSX_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_XRSX_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.DEMA_3HTF
Drei doppelte exponentielle gleitende Durcschnitte aus drei verschiedenen TimeFrames dargestellt auf dem selben Chart.
Indikator METRO_WPR_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_WPR_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.METRO_HTF_Signal
Indikator METRO_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.