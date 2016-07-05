CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

BB_OsMA - Indikator für den MetaTrader 5

Roberto Jacobs | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der BB_OsMA Indikator ist ein Forex Indikator für MetaTrader 5.

BB_OsMA Indikator ist der OsMA Indikator in Form eines Sperhoids mit einer Abweichung als oberes und unteres Band.

EURGBPH1_BBOsMA

METRO_XRSX_HTF_Signal METRO_XRSX_HTF_Signal

Das METRO_XRSX_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_XRSX_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

DEMA_3HTF DEMA_3HTF

Drei doppelte exponentielle gleitende Durcschnitte aus drei verschiedenen TimeFrames dargestellt auf dem selben Chart.

METRO_WPR_HTF_Signal METRO_WPR_HTF_Signal

Indikator METRO_WPR_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_WPR_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

METRO_HTF_Signal METRO_HTF_Signal

Indikator METRO_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.