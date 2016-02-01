無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DEMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 862
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータDouble Exponential Moving Averageです。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
図1. インディケータDEMA_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14697
CopyTicksInd
このインディケータは、関数CopyTicksによってティックを配列に取得し、3つのティック生成のモードを比較させます。AMA_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータAdaptive Moving Averageです。
DEMA_3HTF
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のDouble Exponential Moving Averageです。METRO_XRSX_HTF_Signal
インディケータMETRO_XRSX_HTF_Signalは、トレンドの傾向、または選択されたバーでのトレンドまたは取引傾向のカラー表示のグラフィックオブジェクトとしてインディケータMETRO_XRSX_Signから取引の為のシグナルを出力したり、取引実行の為にシグナルがある時にアラートやプッシュ通知をしたりします。