Индикатор XDidi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор RealValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Didi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Три индикатора Double Exponential Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.