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DEMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Double Exponential Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор DEMA_HTF
RealValue_HTF
Индикатор RealValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XDidi_Index_HTF
Индикатор XDidi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Didi_Index_HTF
Индикатор Didi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DEMA_3HTF
Три индикатора Double Exponential Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.