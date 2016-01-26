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Индикаторы

DEMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1596
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Double Exponential Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор DEMA_HTF

Рис.1. Индикатор DEMA_HTF

RealValue_HTF RealValue_HTF

Индикатор RealValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XDidi_Index_HTF XDidi_Index_HTF

Индикатор XDidi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

Индикатор Didi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DEMA_3HTF DEMA_3HTF

Три индикатора Double Exponential Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.