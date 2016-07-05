Der ForexLine Indikator liefert Signale für den Handel: rote Linie (Verkaufssignal) und blaue Linie (Kaufsignal).

Drei doppelte exponentielle gleitende Durcschnitte aus drei verschiedenen TimeFrames dargestellt auf dem selben Chart.

Das METRO_XRSX_HTF_Signal zeigt die Trendrichtung oder ein Signal zur Ausführung eines Trades das vom METRO_XRSX_Sign Indikator für den gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung generiert wurde und sendet Benachrichtigungen oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.