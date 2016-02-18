代码库部分
DEMA_HTF - MetaTrader 5脚本

在输入参数中带有时段选择选项的双重指数移动平均(DEMA)指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

图 1. DEMA_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14697

