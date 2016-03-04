CodeBaseSeções
Indicadores

DEMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1566
(21)
O indicador Média Móvel Exponencia Dupla com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

Figura 1. O indicador DEMA_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14697

