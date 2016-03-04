Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DEMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1566
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Média Móvel Exponencia Dupla com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Figura 1. O indicador DEMA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14697
O indicador demonstra a operação de obtenção dos ticks utilizando a função "CopyTicks", e permite comparar os três modos de obtenção dos ticks.AMA_HTF
O indicador Média Móvel Adaptativa com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
Três indicadores de Média Móvel Exponencial Dupla com três períodos diferentes exibidos no mesmo gráfico.METRO_XRSX_HTF_Signal
METRO_XRSX_HTF_Signal mostra uma direção de tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_XRSX_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico com uma indicação de tendência colorida ou direção da transação e envia alertas ou sinais de áudio no caso de um momento de entrada no mercado.