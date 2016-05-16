Wirklicher Autor:

LenIFCHIK

Der DiNapoli Stochastik Indikator basiert auf dem traditionellen Stochastik von Lane bereit gestellt vom MetaTrader 5. DiNapolis Stochastic zeigt ein ruhigeres Verhalten und gibt somit weniger falsche Signale im Vergleich zum traditionellen Oszillator. Der Indikator ist nach der Beschreibung im Buch von Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli Levels" programmiert worden.

Die Glättung-Methode dieses Oszillators filtert den meisten "Lärm" aus den Kursbewegungen.

Der DiNapoli Stochastik Indikator kann in Strategien verwendet werden, die sich am Standard-Stochastik orientieren. Jedoch gilt, je stärker die Glättung, desto mehr Signale gehen verloren. Es wird empfohlen, weitere Trend-Indikator für eine effizientere Nutzung des Indikators und seiner Signale zu verwenden.



Abb.1 Der DiNapoli Stochastik Indikator