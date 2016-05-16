und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DiNapoli Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1372
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
LenIFCHIK
Der DiNapoli Stochastik Indikator basiert auf dem traditionellen Stochastik von Lane bereit gestellt vom MetaTrader 5. DiNapolis Stochastic zeigt ein ruhigeres Verhalten und gibt somit weniger falsche Signale im Vergleich zum traditionellen Oszillator. Der Indikator ist nach der Beschreibung im Buch von Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli Levels" programmiert worden.
Die Glättung-Methode dieses Oszillators filtert den meisten "Lärm" aus den Kursbewegungen.
Der DiNapoli Stochastik Indikator kann in Strategien verwendet werden, die sich am Standard-Stochastik orientieren. Jedoch gilt, je stärker die Glättung, desto mehr Signale gehen verloren. Es wird empfohlen, weitere Trend-Indikator für eine effizientere Nutzung des Indikators und seiner Signale zu verwenden.
Abb.1 Der DiNapoli Stochastik Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1467
Ein Satz von dynamischen Unterstützung/Widerstand-Linien mithilfe des ATR Indikators und der Fibo-Level.Normalized Volume
Der Marktvolumen Indikator soll falsche Signale in Seitwärtsmärkten heraus filtern.
Geschwindigkeitsvergleich einer binären und einer ternäre SucheExp_ADX_Cross_Hull_Style
Der Expert Advisor ist realisiert mittels der Indikatoren ADX_Cross_Hull_Style und UltraXMA.