Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DiNapoli Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5484
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
LenIFCHIK
Индикатор DiNapoli Stochastic основан на традиционном стохастике Лейна, поставляемом вместе с программным комплексом MetaTrader 5.
DiNapoli Stochastic демонстрирует более сглаженные показатели, а следовательно, дает меньше ложных сигналов по сравнению с традиционным осциллятором. Индикатор написан в соответствии с описанием, приведённым в книге Джо ДиНаполи "Торговля с использованием уровней ДиНаполи".
Методика сглаживания этого осциллятора приводит к фильтрации большей части «шумовой» составляющей ценового движения. Индикатором DiNapoli Stochastic можно пользоваться в стратегиях, ориентированных на обычный стохастик. Однако более сильное сглаживание может привести к потере ряда сигналов. Для более эффективного использования этого индикатора, для фильтрации его сигналов рекомендуется применять какой-нибудь трендовый индикатор.
Рис. 1. Индикатор DiNapoli Stochastic
Эксперт, реализованный на двух индикаторах ADX_Cross_Hull_Style и UltraXMA.EVWMA
Эластичная, взвешенная по объему скользящяя средняя.
Набор динамических уровней поддержки и сопротивления с использованием индикатора ATR и Фибо уровней.One Cancel Other(s)
Скрипт, имитирующий функционал One Cancel Other ордеров. При срабатывании одного ордера остальные удаляются.