Реальный автор:

LenIFCHIK

Индикатор DiNapoli Stochastic основан на традиционном стохастике Лейна, поставляемом вместе с программным комплексом MetaTrader 5.



DiNapoli Stochastic демонстрирует более сглаженные показатели, а следовательно, дает меньше ложных сигналов по сравнению с традиционным осциллятором. Индикатор написан в соответствии с описанием, приведённым в книге Джо ДиНаполи "Торговля с использованием уровней ДиНаполи".

Методика сглаживания этого осциллятора приводит к фильтрации большей части «шумовой» составляющей ценового движения. Индикатором DiNapoli Stochastic можно пользоваться в стратегиях, ориентированных на обычный стохастик. Однако более сильное сглаживание может привести к потере ряда сигналов. Для более эффективного использования этого индикатора, для фильтрации его сигналов рекомендуется применять какой-нибудь трендовый индикатор.

Рис. 1. Индикатор DiNapoli Stochastic