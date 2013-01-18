CodeBaseРазделы
Индикаторы

DiNapoli Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

LenIFCHIK

Индикатор DiNapoli Stochastic основан на традиционном стохастике Лейна, поставляемом вместе с программным комплексом MetaTrader 5.

DiNapoli Stochastic демонстрирует более сглаженные показатели, а следовательно, дает меньше ложных сигналов по сравнению с традиционным осциллятором. Индикатор написан в соответствии с описанием, приведённым в книге Джо ДиНаполи "Торговля с использованием уровней ДиНаполи".

Методика сглаживания этого осциллятора приводит к фильтрации большей части «шумовой» составляющей ценового движения. Индикатором DiNapoli Stochastic можно пользоваться в стратегиях, ориентированных на обычный стохастик. Однако более сильное сглаживание может привести к потере ряда сигналов. Для более эффективного использования этого индикатора, для фильтрации его сигналов рекомендуется применять какой-нибудь трендовый индикатор.

Рис.1 Индикатор DiNapoli Stochastic

Exp_ADX_Cross_Hull_Style Exp_ADX_Cross_Hull_Style

Эксперт, реализованный на двух индикаторах ADX_Cross_Hull_Style и UltraXMA.

EVWMA EVWMA

Эластичная, взвешенная по объему скользящяя средняя.

FiboBands FiboBands

Набор динамических уровней поддержки и сопротивления с использованием индикатора ATR и Фибо уровней.

One Cancel Other(s) One Cancel Other(s)

Скрипт, имитирующий функционал One Cancel Other ордеров. При срабатывании одного ордера остальные удаляются.