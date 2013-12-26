代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DiNapoli Stochastic - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1900
等级:
(28)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

LenIFCHIK

迪纳波利随机振荡指标基于MetaTrader 5软件系统中提供的传统的莱恩随机振荡指标. 和传统的振荡指标相比, 迪纳波利随机振荡指标更加平滑, 这样就会发出更少的错误信号. 本指标是根据 Joe Dinapoli 的 "Trading With DiNapoli Levels" (使用迪纳波利水平进行交易) 一书的描述所写.

本振荡指标的平滑方法可以过滤掉在价格移动中大多"噪音"成分.
迪纳波利随机振荡指标可以在使用标准随机振荡指标的策略中使用. 然而, 较强的平滑可能引发丢失一些信号. 我推荐把本指标和其他任意的趋势指标一起使用, 以使得本指标和它的信号过滤更加有效.

图1 迪纳波利随机振荡指标

图1 迪纳波利随机振荡指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1467

EVWMA EVWMA

灵活的有交易量权重的移动平均

线性 Sinus FT 线性 Sinus FT

本数学指标的工作原理是基于近似正弦波以实现货币对报价的傅里叶系列的可视化.

ExTrend ExTrend

本通道由两条趋势线形成, 趋势线是由最近两个分形的最高价和最低价构成的.

RoundPriceAlert RoundPriceAlert

本指标提供了价格整数关口的信号