DiNapoli Stochastic - MetaTrader 5脚本
真实作者:
LenIFCHIK
迪纳波利随机振荡指标基于MetaTrader 5软件系统中提供的传统的莱恩随机振荡指标. 和传统的振荡指标相比, 迪纳波利随机振荡指标更加平滑, 这样就会发出更少的错误信号. 本指标是根据 Joe Dinapoli 的 "Trading With DiNapoli Levels" (使用迪纳波利水平进行交易) 一书的描述所写.
本振荡指标的平滑方法可以过滤掉在价格移动中大多"噪音"成分.
迪纳波利随机振荡指标可以在使用标准随机振荡指标的策略中使用. 然而, 较强的平滑可能引发丢失一些信号. 我推荐把本指标和其他任意的趋势指标一起使用, 以使得本指标和它的信号过滤更加有效.
图1 迪纳波利随机振荡指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1467
