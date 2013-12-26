真实作者:

LenIFCHIK

迪纳波利随机振荡指标基于MetaTrader 5软件系统中提供的传统的莱恩随机振荡指标. 和传统的振荡指标相比, 迪纳波利随机振荡指标更加平滑, 这样就会发出更少的错误信号. 本指标是根据 Joe Dinapoli 的 "Trading With DiNapoli Levels" (使用迪纳波利水平进行交易) 一书的描述所写.

本振荡指标的平滑方法可以过滤掉在价格移动中大多"噪音"成分.

迪纳波利随机振荡指标可以在使用标准随机振荡指标的策略中使用. 然而, 较强的平滑可能引发丢失一些信号. 我推荐把本指标和其他任意的趋势指标一起使用, 以使得本指标和它的信号过滤更加有效.



图1 迪纳波利随机振荡指标