指标改编自 MetaTrader 5 的 Indicators/Examples 文件夹下的原始 MACD.mq5。

它呈现为 MACD 的主线和信号线风格, 且包括直观的 MACD 直方图。

快速 EMA, 慢速 EMA 和信号的周期, 以及适用价格均可自由定制。

输入参数: