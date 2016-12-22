代码库部分
指标

直方图 MACD - MetaTrader 5脚本

指标改编自 MetaTrader 5 的 Indicators/Examples 文件夹下的原始 MACD.mq5。

它呈现为 MACD 的主线和信号线风格, 且包括直观的 MACD 直方图。

快速 EMA, 慢速 EMA 和信号的周期, 以及适用价格均可自由定制。

输入参数:

input int                InpFastEMA=12;               // 快速 EMA 周期
input int                InpSlowEMA=26;               // 慢速 EMA 周期
input int                InpSignalSMA=9;              // 信号 SMA 周期
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 适用价格

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14669

