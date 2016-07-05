Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MACD mit Histogramm - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator verändert das Original aus dem MetaTrader 5 Indicators/Examples Ordner.
Er zeigt MACD Haupt- und Signallinie mit Linienstil und bindet das MACD-Histogramm in die Visualisierung ein.
Perioden für schnellen EMA, langsamen EMA und Signal können ebenso frei festgelegt werden, wie der zur Anwendung kommende Preis.
Eingabeparameter:
input int InpFastEMA=12; // schnelle EMA Periode input int InpSlowEMA=26; // Langsame EMA Periode input int InpSignalSMA=9; // Signal SMA Periode input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Angewendetetr Preis
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14669
PricePercentRange
Price(%)Range ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Preisbewegung basierend auf dem prozentualen Hoch (Höchstes) und Tief (Tiefstes) von 100 Balken berechnet.CopyTicksInd
Der Indikator demonstriert das Abholen von Ticks mittels "CopyTicks", und ermöglicht den Vergleich der drei Modi zum Abholen von Ticks.