MACD mit Histogramm - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator verändert das Original aus dem MetaTrader 5 Indicators/Examples Ordner.

Er zeigt MACD Haupt- und Signallinie mit Linienstil und bindet das MACD-Histogramm in die Visualisierung ein.

Perioden für schnellen EMA, langsamen EMA und Signal können ebenso frei festgelegt werden, wie der zur Anwendung kommende Preis.

Eingabeparameter:

input int                InpFastEMA=12;               // schnelle EMA Periode
input int                InpSlowEMA=26;               // Langsame EMA Periode
input int                InpSignalSMA=9;              // Signal SMA Periode
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Angewendetetr Preis

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14669

