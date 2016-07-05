Dieser Indikator verändert das Original aus dem MetaTrader 5 Indicators/Examples Ordner.

Er zeigt MACD Haupt- und Signallinie mit Linienstil und bindet das MACD-Histogramm in die Visualisierung ein.

Perioden für schnellen EMA, langsamen EMA und Signal können ebenso frei festgelegt werden, wie der zur Anwendung kommende Preis.

Eingabeparameter: