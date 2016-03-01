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Индикаторы

MACD with Histogram - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
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Этот индикатор — доработанная оригинальная MACD.mq5 из папки MetaTrader 5 Indicators/Examples.

Он представляет собой главную линию MACD и сигнальную, и в целях визуализации включает MACD-гистограмму.

Пользователь может свободно настраивать периоды быстрой и медленной EMA, а также сигнальной линии.

Входные параметры:

input int                InpFastEMA=12;               // Период "быстрой" EMA
input int                InpSlowEMA=26;               // Период "медленной" EMA
input int                InpSignalSMA=9;              // Период сигнальной SMA
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Приложенная цена

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14669

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