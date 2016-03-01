Этот индикатор — доработанная оригинальная MACD.mq5 из папки MetaTrader 5 Indicators/Examples.

Он представляет собой главную линию MACD и сигнальную, и в целях визуализации включает MACD-гистограмму.

Пользователь может свободно настраивать периоды быстрой и медленной EMA, а также сигнальной линии.

Входные параметры: