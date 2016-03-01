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MACD with Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор — доработанная оригинальная MACD.mq5 из папки MetaTrader 5 Indicators/Examples.
Он представляет собой главную линию MACD и сигнальную, и в целях визуализации включает MACD-гистограмму.
Пользователь может свободно настраивать периоды быстрой и медленной EMA, а также сигнальной линии.
Входные параметры:
input int InpFastEMA=12; // Период "быстрой" EMA input int InpSlowEMA=26; // Период "медленной" EMA input int InpSignalSMA=9; // Период сигнальной SMA input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Приложенная цена
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14669
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