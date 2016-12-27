Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MACD com Histograma - indicador para MetaTrader 5
Este indicador modifica o MACD.mq5 original do MetaTrader 5, que se encontra na pasta Indicators/Examples.
Ele apresenta o MACD principal e o sinal no estilo de linhas, e inclui o MACD Histograma na visualização.
Os períodos de EMA Rápido, EMA Lento e Sinal são livremente personalizáveis, assim como o preço aplicado.
Parâmetros de entrada:
input int InpFastEMA=12; // Período da EMA Rápida input int InpSlowEMA=26; // Período da EMA Lenta input int InpSignalSMA=9; // Período da SMA de Sinal input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado
