MACD com Histograma - indicador para MetaTrader 5

Este indicador modifica o MACD.mq5 original do MetaTrader 5, que se encontra na pasta Indicators/Examples.

Ele apresenta o MACD principal e o sinal no estilo de linhas, e inclui o MACD Histograma na visualização.

Os períodos de EMA Rápido, EMA Lento e Sinal são livremente personalizáveis, assim como o preço aplicado.

Parâmetros de entrada:

input int                InpFastEMA=12;               // Período da EMA Rápida
input int                InpSlowEMA=26;               // Período da EMA Lenta
input int                InpSignalSMA=9;              // Período da SMA de Sinal
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14669

