Este indicador modifica o MACD.mq5 original do MetaTrader 5, que se encontra na pasta Indicators/Examples.

Ele apresenta o MACD principal e o sinal no estilo de linhas, e inclui o MACD Histograma na visualização.

Os períodos de EMA Rápido, EMA Lento e Sinal são livremente personalizáveis, assim como o preço aplicado.

Parâmetros de entrada: