AMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador Média Móvel Adaptativa com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Figura 1. O indicador AMA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14665
AMA_3HTF
Três indicadores de Média Móvel Adaptativa de três períodos diferentes exibidos no mesmo gráfico.XDidi_Index_HTF
O XDidi_Index com a opção de seleção do tempo gráfio disponível nos parâmetros de entrada.
CopyTicksInd
O indicador demonstra a operação de obtenção dos ticks utilizando a função "CopyTicks", e permite comparar os três modos de obtenção dos ticks.DEMA_HTF
O indicador Média Móvel Exponencia Dupla com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.