ポケットに対して
インディケータ

AMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
903
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータAdaptive Moving Averageです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

図1. インディケータAMA_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14665

