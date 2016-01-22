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AMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Adaptive Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор AMA_HTF
AMA_3HTF
Три индикатора Adaptive Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.F_RSI_HTF
Индикатор F_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
CopyTicksInd
Индикатор демонстрирует работу с получением тиков через "CopyTicks" и позволяет сравнить три режима получения тиков.RealValue
Этот индикатор — попытка оценить реальную рыночную стоимость финансового актива.