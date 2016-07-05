Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
AMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 646
Adaptive Moving Average Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Abbildung 1. Der AMA_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14665
