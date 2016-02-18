请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的RealValue指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 RealValue.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. RealValue_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14660
RealValue
本指标用于评估金融资产的真实市场价值.XDidi_Index
在移动平均计算中含有更多高级自定义设置的Did needles指标.
XDidi_Index_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XDidi_Index 指标.AMA_3HTF
在同一个图表中显示三个不同时段的自适应移动平均(AMA)指标.