RealValue_HTF - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
realvalue.mq5 (7.28 KB) 预览
realvalue_htf.mq5 (8.99 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的RealValue指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 RealValue.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. RealValue_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14660

