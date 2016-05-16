CodeBaseKategorien
Indikatoren

Normalized Volume - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1266
(29)
Wirklicher Autor:

Vadim Shumilov

Der Normalized Volume Indikator soll falsche Signale in Seitwärtsmärkten heraus filtern.

Die Grundlage der starken Seite des Normalized Volume Indikators ist eine Arbeit mit dem Volumen und Preis und der Annahme, dass starke Trends in der Regel von einer Erhöhung des Marktvolumens begleitet sind. Deshalb filtert der Normalized Volumе Indikator kleine und große Volumina.

Das Signal eine Position zu eröffnen, ist das Überschreiten Wertes "1", eine starke Preisbewegung und der Ausbruch kann als bestätigt betrachtet werden.

Die Grundsätze des Normalized Volume Indikators sind besonders nützlich bei Ausbruchs- oder Rollback-Strategien, um unnötige Verluste zu vermeiden.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1 Der NormalizedVolume Indikator

Abb.1 Der Normalized Volume Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1464

