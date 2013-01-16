Ставь лайки и следи за новостями
Normalized Volume - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Vadim Shumilov
Normalized Volume – индикатор объема рынка, который сделан для основной цели – фильтрации ложных сигналов, которые неизбежно возникают при боковом движении рынка.
Основой данной сильной стороны индикатора Normalized Volume является работа с объемом и ценой, и теория о том, что возникновение сильных трендовых движений, как правило, сопровождается увеличением объемов рынка, поэтому в индикатор Normalized Volumе заложена фильтрация низких и высоких объемов.
Если сигнал на открытие позиции возникает выше горизонтальной линии «1», ценовое движение является достаточно сильным и пробой может рассматриваться как истинный.
Принципы индикатора Normalized Volume особенно удобны в пробойных или отбойных стратегиях, т.к. позволяют уйти от лишних минусов.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Normalized Volume
