Normalized Volume（正規化された数量） - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Vadim Shumilov

Normalized Volume（正規化された数量）は、市場の横這いの動きで発生する偽シグナルのフィルタリングを主な目的とする市場数量の指標です。。

Normalized Volume の強さの基点は数量と価格の操作で、強力なトレンドの動きの発生は、ルールとして、市場規模の増加によってサポートされているという理論です。よって、Normalized Volumе 指標には高低数量のフィルタリングを備えています。

ポジションを開くためのシグナルは水平線「1」を越して発生し、価格の動きが十分に強いとブレークスルーをtrueとみなすことができます。

Normalized Volume指標の原理は、不必要な損失をなくすブレイクスルーまたはロールバック戦略に特に有用です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 NormalizedVolume指標

図1 正規化された数量指標

