真实作者:
Vadim Shumilov
Normalized Volume 指标的主要目的是过滤市场单边运行时的假信号。
Normalized Volume 指标在强单边基础上跟踪交易量和价格，原理在于，当行情强势运行时，原则上，市场交易量增加才可以支撑。所以 Normalized Volume 指标可过滤较低和较高交易量。
当处于水平线 "1" 之上时，若开仓信号出现，则价格走势足够强烈，并且可以考虑突破为真。
Normalized Volume 指示器的原则，在突破或回滚策略中特别有用，因为它们可以消除不必要的损失。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 Normalized Volume 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1464
