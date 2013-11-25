真实作者:

Vadim Shumilov

Normalized Volume 指标的主要目的是过滤市场单边运行时的假信号。

Normalized Volume 指标在强单边基础上跟踪交易量和价格，原理在于，当行情强势运行时，原则上，市场交易量增加才可以支撑。所以 Normalized Volume 指标可过滤较低和较高交易量。

当处于水平线 "1" 之上时，若开仓信号出现，则价格走势足够强烈，并且可以考虑突破为真。

Normalized Volume 指示器的原则，在突破或回滚策略中特别有用，因为它们可以消除不必要的损失。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 Normalized Volume 指标