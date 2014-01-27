Este indicador es una versión modificada del Relative Strength Index (RSI) que se puede colocar en un gráfico con un marco temporal diferente. También permite a los usuarios cambiar el RSI, así como los algoritmos de suavizado de la línea de señal.

La principal diferencia de este indicador con respecto a su equivalente estándar es que se puede cambiar el algoritmo de suavizado. El usuario puede seleccionar hasta diez algoritmos de suavizado diferentes:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que el parámetro Phase tiene un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado.

En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100.

Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor.

Para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento.

Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

Algunas variantes de suavizado suelen interpretarse de forma distinta a las señales del indicador. Los niveles de sobreventa/sobrecompra se indican en la variante basada en las Bandas de Bollinger para proporcionar más precisión.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Hay que poner el indicador XRSX_BB indicator en terminal_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1.XRSX_BB_HTF