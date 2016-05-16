Wirklicher Autor:

Aborigen

Der EVWMA ist ein elastischer, Volumen gewichteter gleitender Durchschnitt. Dies ist eine weitere Auslegung des Themas der gute, alte gleitende Durchschnitt, mit der Hauptaufgabe den besten zu finden und die Schwächen zu entfernen.

Was ist der Unterschied zwischen dem EVWMA und dem normalen gleitenden Durchschnitt? Zuerst hat der EVWMA keine Periodenlänge für die Durchschnittsbildung, sondern verwendet das Volumen oder die Zeit. Somit passt sich der Indikator selbst an den Markt an. In dieser Hinsicht wird die Informationen des Volumens durch den EVWMA Indikator berücksichtigt.

Der EVWMA Forex-Indikator hat eine mathematische Grundlage und er empfiehlt sich als Trend-Indikator anstelle traditioneller gleitender Durchschnitte. Allerdings gibt es Nachteile, die berücksichtigt werden sollten, zum Beispiel eine Art "gebrochene" Linie, die nicht erlaubt, eine Trendstärke zu zeigen.

Es muss ergänzt werden, dass für ein normales Funktionieren des Indikators sofort nach dem Start auf dem Chart die Eingabeparameter für jedes Symbol und den jeweiligen Zeitrahmen zu setzen sind!

Abb.1 Der EVWMA Indikator