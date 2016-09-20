コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

EVWMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Aborigen

EVWMAは弾性の数量加重移動平均を示す指標です。これは、古き良き移動平均をテーマにしたあと1つの解釈であるので、主なタスクは、最高の移動平均を取得し、その欠点を除去することです。

標準的な移動平均とEVWMA指標の違いは何でしょうか？まず、EVWMA指標には、平均期間がなく、代わりに数量または時間が使用されます。よって、この指標は異なる市場の状態に自己調整すると考えられます。 この点で、EVWMA 指標では数量に関する情報は自然な形で考慮されます。

EVWMA 外為指標は数学的基礎を有しており、従来の移動平均に代わってトレンド指標として使用されることをお勧めします。しかし、例えば「壊れた」ライン"タイプのトレンド力が定義できないなどのいくつかの欠点が考慮すべきです。

通常の作業のためには、この指標が速やかに各金融商品のために設定され、入力パラメータは各時間枠に応じて選択される必要があります。

図1 EVWMA指標

図1 EVWMA指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1463

