無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EVWMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 965
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Aborigen
EVWMAは弾性の数量加重移動平均を示す指標です。これは、古き良き移動平均をテーマにしたあと1つの解釈であるので、主なタスクは、最高の移動平均を取得し、その欠点を除去することです。
標準的な移動平均とEVWMA指標の違いは何でしょうか？まず、EVWMA指標には、平均期間がなく、代わりに数量または時間が使用されます。よって、この指標は異なる市場の状態に自己調整すると考えられます。 この点で、EVWMA 指標では数量に関する情報は自然な形で考慮されます。
EVWMA 外為指標は数学的基礎を有しており、従来の移動平均に代わってトレンド指標として使用されることをお勧めします。しかし、例えば「壊れた」ライン"タイプのトレンド力が定義できないなどのいくつかの欠点が考慮すべきです。
通常の作業のためには、この指標が速やかに各金融商品のために設定され、入力パラメータは各時間枠に応じて選択される必要があります。
図1 EVWMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1463
One Cancel Other(s)
One Cancel Other 注文昨日を模したスクリプト。1注文がトリガされると、他のものは削除されます。リミットストップ注文のスクリプト
手動取引のためのスクリプト：限界価格が実現されたときにスクリプトがストップ注文を設定してログアウトします。
Normalized Volume（正規化された数量）
市場の横這いの動きで発生する偽シグナルのフィルタリングを主な目的とする市場数量の指標です。FiboBands
ATR指標とFIBOレベルを使用した、動的な支持と抵抗のレベルのセット